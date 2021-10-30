不同日打莫德納第二劑 中市2男同日猝死 死因出爐

難過，台中市新增兩例因注射莫德納第二劑在10月28日猝死個案，一為66歲有高血壓、糖尿病男子，10月27接種莫德納第2劑，28日在住處死亡；另名則為71歲有B型肝炎等慢性病史男性在10月22日接種莫德納第2劑，27日在家昏倒送醫，28日宣告不治，死因為心肌梗塞。

台中市新冠疫苗接種率第一劑已突破七成，第二劑涵蓋率也突破三成32.05％，但今日再通報兩例疑因注射疫苗第二劑猝死個案；衛生局指出，一名是66歲男性，有高血壓性心臟病及糖尿病等慢性病史，7月15接種莫德納第1劑， 10月27日接種莫德納第2劑，10月28在住處死亡，死因待釐清。

另名則為71歲男性，有B型肝炎等慢性病史，7月8接種莫德納第1劑，10月22日接種莫德納第2劑，10月27日在家昏倒送醫，10／28死亡，死因為心肌梗塞。

台中市衛生局強調，市府對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，並尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

台中市衛生局統計迄10月30日不良疫苗通報數：AZ疫苗通報數計734案，含住院中27案及死亡107案。莫德納疫苗通報數計183案，含住院中19案及死亡26案。高端疫苗通報數計50案，含住院中2案及死亡3案。BNT疫苗通報數計185案，含住院中7案及死亡2案。