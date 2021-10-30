又到了年末，年假不知道怎麼運用嗎？跨年活動安排好了嗎？出不了國沒關係，來一趟悠閒的原鄉深度體驗吧！南投縣仁愛鄉有豐富的「旅遊景點」及「特色農產品」，如清境火把節、暗空公園星空季、苦茶、大和當歸等都是帶有滿滿原鄉在地特色的活動與特產，深受民眾喜愛，現在只要透過經濟部「食農旅運資訊網」就能「一指掌握」行程規劃及交通安排，滿足多樣旅遊需求，讓造訪原鄉不再是千里之外。

經濟部日前舉辦「科專成果原鄉場域應用計畫啟動儀式」，展示工研院、資策會投入原鄉的技術能量，邀請長期支持原鄉發展的立法委員孔文吉、伍麗華蒞臨期勉，並與交通部、相關業者及當地代表共同宣示計畫起跑。

立法委員伍麗華表示，在技術處的帶領下，很高興能集結交通部科顧室、工研院、資策會等單位，發展可以整合交通和農業技術的計畫。全球氣候極端異常，造成嚴重的農損，原鄉土地面積利用少，農產品運輸交通成本高，感謝技術處導入科專技術並投入經費，希望技術可以推廣到所有原鄉，也會持續與孔委員爭取原鄉建設的經費資源。

立法委員孔文吉表示，仁愛鄉是自己的家鄉，常有天災、氣候變遷，本次從仁愛鄉先起頭，利用智慧旅運與食農科技應用到基礎設施，並深入到部落，希望未來可再特別導入災害較多的部落。本次計畫把經濟部技術處、資策會以及工研院研發的技術運用到原鄉，能有效促進原鄉的經濟農特產業發展。

經濟部技術處邱求慧處長表示，感謝立法院與地方的支持，讓科技不要遠在天邊，科技就是要落實在地，希望未來可以創造更多工作機會、更高價值的產品，「旅運」助部落文化的再傳承！「食農」帶北漂游子返鄉歸根！