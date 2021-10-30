下營區犯案現場。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

作案工具。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

作案工具。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市王姓男子今年10月間多次在新營區，使用瓦斯噴槍、油壓剪刀偷台電連接住宅、路燈的輸電線和電纜線；上周王男又以相同手法在下營區犯案，遭被害人發現後，還搶奪他人手機逃逸，警方循線追查26日將王嫌逮捕，3天後又擒獲黃姓共犯，警詢後全案依搶奪及竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查發現，10月起王、黃2嫌涉嫌在新營區4處，以腳踏車或機車作為交通工具，使用瓦斯噴槍熔融外面塑膠管、電線，再用油壓剪剪斷偷竊，造成多處住戶停電；22日凌晨，王嫌獨自騎乘機車至下營區犯案時，當場遭被害人發現，王嫌為阻止報案，遂搶奪被害人手機匆忙逃離，現場遺留作案機車、油壓剪、行動電話等物。

台南市警察局麻豆分局與新營分局比對轄區所發生電線竊案犯嫌特徵、手法、證物等資訊，研判均係為王、黃2人1組犯嫌所為，麻豆、新營分局立即組成專案小組，26日先在王姓犯嫌住處逮捕該嫌，10月29日又循線逮捕身揹6案通緝的黃姓共犯。

麻豆分局表示，將持續擴大清查，呼籲民眾如有遭遇類此手法案件，盡速向警察機關報案，另民眾如果遇有可疑人、車進出，請立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

新營麻豆電線下營瓦斯噴槍