韓國網紅李治勛參加綜藝節目《臉讚時代》，讓他的人氣水漲船高，不過去年卻罹患「急性敗血症」病逝，享年32歲，如今他病逝1年半之後，傳出母親也已經離世，消息一出令許多人不敢相信，近日家人在李治勛IG曬出母子遺像放在一起的照片，粉絲也祈禱母子倆能在另一個世界相會。

李治勛參加《臉讚時代》第5季闖岀知名度，並於直播平台「afreecaTV」以BJ身份活動，擄獲不少粉絲的心，去年宣布將暫停直播節目，更透露因為淋巴炎到醫院檢查，甚至連拿滑鼠的力氣都沒有，但仍不忘喊話粉絲，在艱困時期要一起撐過去，未料卻因為急性敗血症病逝，享年32歲，也成為生前留給粉絲的最後訊息，突如其來的噩耗讓身邊親友難以置信。

李治勛病逝後，母親鄭恩英捐出兒子2000萬韓元遺產給社福機構，並接手管理他的IG帳號，常常曬出兒子生前的照片傳達思念之情，之前更是曬岀母子倆的合照，內容寫下：「怎麼呼喊都沒有回應的兒子，等不到兒子回家，媽媽去找兒子了」，讓所有人看了為之鼻酸，沒想到李治勛去世一年半，母親也傳出離開人世的消息，噩耗曝光後讓所有人震驚不已。

鄭恩英日前出殯時，李治勛IG帳號曬出母子遺像放在一起的照片，希望沒有苦痛的母子倆，能夠在另一個世界裡相會，並且好好陪伴照顧彼此。

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