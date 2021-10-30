運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、兔、馬、羊的人11月身邊會出現許多貴人，無論在生活或職場上都有人幫助，凡事順利，好運氣如影隨形。

▍1.生肖牛

屬牛人11月將步入「比肩坐財」之吉運，貴人是身邊的兄弟、朋友，或是老同學、老客戶，總之，主動社交能遇到有利自己的事，受上天眷顧，順利得到貴人幫助，快速進步，越來越優秀。好運常在，財運亨通，有大筆金錢到來。

▍2.生肖虎

屬虎人11月將步入「六合貴人」之吉運，走天地人和大運，容易心想事成。事業上能得到貴人的支持，能實現心中的願望。財運高漲，貴人多，可帶來機遇，謀事容易成功，無論哪種行業都可賺得豐厚錢財，存款大大提升。

▍3.生肖兔

屬兔人11月將步入「三合貴人」、「偏財坐印」之吉運，人際關係良好，身邊助力多，事半功倍，萬事都如意。偏財錦上添花，把握好時機可一夜暴富，就連出門購物都有機會抽中大獎，猶如神助。

▍4.生肖馬

屬馬人11月將步入「食神坐官」之吉運，人氣高，得到眾人的稱讚，心情很不錯。工作上輕鬆獲得表現機會，得到長官讚揚，機遇到來，職位提升，前途一片光明。貴人遍佈在生活中、職場上，友好與人相處，好運就會自己找上門。

▍5.生肖羊

屬羊人11月將步入「三合貴人」、「比肩坐財」之吉運，喜從天降，有貴人、有財運。創業者有人關照，輕鬆盈利，能發一筆大財，讓同行羨慕不已。上班族深得長官看重，有人搭橋鋪路，職場游刃有餘，有望升職加薪。

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