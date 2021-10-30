受到新冠疫情影響，民眾的消費型態也因此改變，網路購物成為顯學。日前就有民眾發現自家社區開了一間店，讓他看了崩潰直喊「根本是男人的夢魘！」畫面曝光引起大批男性共鳴。

原PO昨（29日）在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，社區旁邊開了一間蝦皮店到店的商家，直呼根本是「女人的夢想、男人的夢魘」，並哀怨表示「你們不知道女人都一直叫男人拿包裹嗎！下班不是先問『今天吃什麼』，而是『今天有包裹要領嗎』」。

畫面曝光後，引來大批男性網友共鳴，紛紛留言回應「這個真的可怕，我家旁邊的剛開沒幾天，去拿物品就滿滿的整間店都是包裹」、「這間也在我家社區隔壁…然後雙11快到了，要注意會有拿不完的包裹」、「我已經連續拿3天的貨了」、「拜託！離我家遠一點」、「這個店很可怕，我老婆一定都會叫我下班去報到」。

有趣的是，果然不少女性網友一面倒直喊羨慕，「太棒了！真的是女人的夢想」、「真希望我家附近也有一間」、「只有北部有！哭哭」、「拜託全台開滿開好」。

根據蝦皮官網顯示，即日起至2021年11月30日，使用蝦皮店到店無須領免運券，下單商品即可享有「免運」，活動推廣結束日期如有調整，請依蝦皮官方公告為主。