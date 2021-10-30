33歲日本女星木下優樹菜2019年爆出恐嚇親姊姊工作的珍珠奶茶店，還嗆對方是「死老太婆」，令她形象一夕之間全毀，更因此與諧星老公離婚，今年7月日媒報導成人片公司砸重金邀大咖女星拍AV，引來網友狂猜就是木下優樹菜。近日，木下優樹菜在Youtube大動作錄穿白襯衫道歉影片，希望廣大網友放她一條生路，讓她重返演藝圈。

木下優樹菜13歲時曾參加早安少女組第5期徵選，但止步於前9強，之後她被星探發掘成為模特兒出道，演出過電視劇《料理仙姬》和電影《20世紀少年》，2010年她與大她17歲的搞笑組合FUJIWARA成員藤本敏史登記結婚，2年後生下一女。2019年她因恐嚇珍珠奶茶店聲名大噪，事後她的姊姊跳出澄清是烏龍一場，原本木下優樹菜以為飲料店未支付薪資給姊姊才出面，但查證後才知店家早在第一時間結清薪水並匯進帳戶。

今回の報道について。（影音／取自木下優樹菜 Youtube）

由於此負面報導，木下優樹菜遭全面被封殺，演藝工作全無，同年底更黯然宣告離婚，去年初她一度喊要復出，但5天後又火速引退，之後還被爆料還沒離婚時就劈腿，先搭上已婚日本足球選手乾貴士，又和某男團的A男星交往，讓原本默默支持木下優樹菜的經紀公司也生氣決定解約。

今年7月，知名成人片公司Soft On Demand（SOD）宣布砸下1億日幣（約2628萬台幣）將和大咖女星合作，聲稱是史無前例的超級大案子，木下優樹菜被點名是最有可能人選。近日木下優樹菜曬出道歉影片，可見她穿著白襯衫跪在沙發前，落淚表示過去休息的時間反省了自己，想來想去認為「我只有這份工作」，並說希望未來能過堂堂正正的生活，不再讓女兒感到丟臉，預告將重返演藝圈當藝人。