據大陸國家衞健委網站通報，昨天（29日0—24時）新增確診病例78例。其中境外輸入病例19例；本土病例59例（黑龍江26例，均在黑河市；內蒙古19例，其中阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例；甘肅11例，其中蘭州市5例、天水市4例、張掖市2例；北京2例，均在昌平區；寧夏1例，在銀川市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者24例，其中境外輸入18例，本土6例（山東4例，均在日照市；黑龍江1例，在黑河市；寧夏1例，在銀川市）。

★黑龍江＋26 均在黑河市愛輝區 黑河市戶籍居民的健康碼將統一變更為「黃碼」

據黑龍江衞健委通報，29日0-24時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例26例（均在黑河市愛輝區），新增本土無症狀感染者1例（黑河市愛輝區）。

鑒於黑河市愛輝區本輪疫情形勢較為嚴峻複雜，為進一步嚴格管控措施，從即日起，黑河市戶籍居民的龍江健康碼將統一變更為「黃碼」，待本輪疫情形勢穩定後統一重新賦碼。

★內蒙古＋19 18例在額濟納旗

據內蒙古自治區衞健委通報，29日0—24時，內蒙古自治區新增本土確診病例19例（錫林郭勒盟二連浩特市1例，阿拉善盟額濟納旗18例）。

其中，病例2至病例19：均為額濟納旗在集中隔離點重點人員排查中核酸陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

截至29日24時，內蒙古自治區現有本土確診病例155例（呼和浩特市土左旗2例、新城區1例，錫林郭勒盟二連浩特市18例，鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗132例、阿拉善左旗1例）、疑似病例1例（在呼和浩特市賽罕區）。均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。

★防疫不力，阿拉善文旅廣電局局長被免職

據阿拉善廣播電視台消息，經阿拉善盟盟委研究決定，阿拉善盟文化旅遊廣電局黨組書記、局長兼盟文物局局長孫建軍未能及時落實國家、自治區疫情防控有關部署要求，履職不力，推動疫情防控相關工作不到位，免去其職務。

★北京環球度假區：曾有密接者到訪，相關人員核酸陰性

「@北京環球度假區」官方微博發布回應稱，接到疾控部門通知，10月24日曾有新冠肺炎密接人員到訪園區，目前所涉人員已在政府有關部門安排的密切監控和隔離中，最新的核酸檢測結果為陰性。

出於對遊客健康及安全的審慎考慮，園區全力配合疾控部門，通知10月24日曾到訪過園區的人員就近進行核酸檢測和必要的健康監測，在日常既定的疫情防控措施基礎之上，加強落實了包括員工健康監測管理，立即展開全員核酸檢測，接種疫苗加強針，增加消毒頻次，對重點人群聚集點位加強防控等在內的各項疫情防控舉措。

★寧夏本輪疫情確診27例無症狀1例，最大81歲最小3歲

今天（30日）上午，寧夏回族自治區應對新冠肺炎疫情工作指揮部召開第18場新聞發佈會，通報寧夏全區疫情情況及處置工作情況。據通報，截至29日24時，寧夏本輪突發疫情共報告確診病例27例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），無症狀感染者1例。其中，銀川市16例，吳忠市11例，中衛市1例。按年齡統計，最大81歲、最小3歲。