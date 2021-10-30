哈札德高中(Hazard High School)近日舉行該校傳統活動「男性選美」。

據《福斯新聞》報導，美國肯塔基州哈札德高中(Hazard High School)近日舉行該校傳統活動「男性選美」。但過程中僅著內衣褲的男學生在師長身上大跳「膝上舞」，加上女學生穿著快露出屁股蛋的小熱褲，而校長不但不制止反而嗨翻天；照片上傳社群網站後，怒不可遏的家長要求教育局徹查。

「福斯新聞」指出，一開始照片發布在哈札德高中的臉書粉絲頁，但現已刪除。照片中神似銷魂的校長莫貝利尼(Donald Mobelini)也是該鎮鎮長。

BREAKING: 2 more graphic images coming out of Hazard High School. Principal Mobelini can be seen in the background. pic.twitter.com/KX9xDJ4dFS — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) October 29 2021

照片顯示，僅穿著紅色內衣褲的男學生，跨坐在男老師身上，還挑透地一手摟著男老師的頸子，一手抱著男老師的頭，校長則笑呵呵的在旁鼓掌。

在另一張照片中，身穿黑色細肩帶連身內衣、腳著及膝絲襪的男學生，則背對站著的校長。「她」上半身彎下，以臀部頂著校長某方面，似乎在暗示某種姿勢，校長則笑得合不攏嘴。隨後這名學生又褪去羅衫，蹲趴在另一名男老師腿上，雙手還撫摸著老師的肚子。

INSANE: Mayor of Hazard KY who is also the principal of Hazard High School held an assembly with a male pageant. The students came dressed in lingerie and gave lap dances to the staff. pic.twitter.com/ZxODWQWOsx — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) October 27 2021

女學生則仿效美式知名連鎖餐廳「Hooter」，打扮成Hooter女郎，上身只穿白色小可愛，搭配一條幾乎快露出屁股淡的熱褲，姣好曲線呼之欲出。她們手持啤酒，穿梭在整個體育館。

In what universe is this acceptable? Disgusting!!!#hazardhigh #hazardkentucky



Posted via Webtalk https://t.co/wiUwNT3t1Q — Alan W. Wright - Cruisin' The Savings Highway! (@wrialhuden) October 28 2021

這場活動被稱為「男子選美大賽」。公共教育專家布魯爾(Nema Brewer)表示，「當前公共教育正受到嚴重抨擊，這種活動毫無益處，甚至很噁心，活動把年輕人性低俗化」

不過，也有家長力挺，表示這是校園傳統活動，大家只是發揮創意博君一笑，校長也很受到學生歡迎，才會跟學生打成一片。

報導指出，肯塔基州學區的教育單位27日宣布，已針對學生們穿著輕薄的衣服，以及校長樂不可支的照片進行調查。這起事件起因於哈札德高中在社群媒體上發文，貼文的照片顯示男學生大跳艷舞，女學生則穿著清涼，引發地方爸爸媽媽的怒火。

當局表示，「整起事件正調查中，基於偵查不公開原則，暫時無法討論案情。一旦調查完成，便會採取適當措施」。