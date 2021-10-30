據《福斯新聞》報導，美國肯塔基州哈札德高中(Hazard High School)近日舉行該校傳統活動「男性選美」。但過程中僅著內衣褲的男學生在師長身上大跳「膝上舞」，加上女學生穿著快露出屁股蛋的小熱褲，而校長不但不制止反而嗨翻天；照片上傳社群網站後，怒不可遏的家長要求教育局徹查。
「福斯新聞」指出，一開始照片發布在哈札德高中的臉書粉絲頁，但現已刪除。照片中神似銷魂的校長莫貝利尼(Donald Mobelini)也是該鎮鎮長。
照片顯示，僅穿著紅色內衣褲的男學生，跨坐在男老師身上，還挑透地一手摟著男老師的頸子，一手抱著男老師的頭，校長則笑呵呵的在旁鼓掌。
在另一張照片中，身穿黑色細肩帶連身內衣、腳著及膝絲襪的男學生，則背對站著的校長。「她」上半身彎下，以臀部頂著校長某方面，似乎在暗示某種姿勢，校長則笑得合不攏嘴。隨後這名學生又褪去羅衫，蹲趴在另一名男老師腿上，雙手還撫摸著老師的肚子。
女學生則仿效美式知名連鎖餐廳「Hooter」，打扮成Hooter女郎，上身只穿白色小可愛，搭配一條幾乎快露出屁股淡的熱褲，姣好曲線呼之欲出。她們手持啤酒，穿梭在整個體育館。
這場活動被稱為「男子選美大賽」。公共教育專家布魯爾(Nema Brewer)表示，「當前公共教育正受到嚴重抨擊，這種活動毫無益處，甚至很噁心，活動把年輕人性低俗化」
不過，也有家長力挺，表示這是校園傳統活動，大家只是發揮創意博君一笑，校長也很受到學生歡迎，才會跟學生打成一片。
報導指出，肯塔基州學區的教育單位27日宣布，已針對學生們穿著輕薄的衣服，以及校長樂不可支的照片進行調查。這起事件起因於哈札德高中在社群媒體上發文，貼文的照片顯示男學生大跳艷舞，女學生則穿著清涼，引發地方爸爸媽媽的怒火。
當局表示，「整起事件正調查中，基於偵查不公開原則，暫時無法討論案情。一旦調查完成，便會採取適當措施」。
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