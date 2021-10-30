79歲羅姓婦人在10月29日上午11時許到左營一家銀行要匯款新台幣83萬6000元，給一個在網路上認識、自稱是葉門醫師的人，銀行行員察覺這應屬詐騙，通知警方到場，阻止這場騙局。

葉門醫師詐騙案在半年多前一度猖獗，如今又死灰復燃。退休教師羅婦在一個月前透過臉書認識一名外籍男子，自稱在葉門行醫。之後男子每天對羅婦噓寒問暖，深得羅婦的歡心。

日前，這名自稱是葉門醫生的男子表示要寄送一個貴重首飾贈送給羅婦，但因為寄送時需支付保證金及稅金，導致包裹卡在土耳其海關，無法出關，便請羅婦先匯款幫忙處理。

羅婦上當，到銀行準備匯款83萬6000元至對方戶頭。行員及駐衛警察深覺有異，趕緊通知左營舊城所員警到場勸說。

警方了解過程後，研判這是典型的假交往真詐財，於是請羅婦思考事件中的不合理之處，並查詢相關詐騙案例新聞給羅婦參考，這才讓羅婦恍然大悟，感謝警方與銀行行員保住她的積蓄。

此外，仁武警分局日前也有一件詐騙案，騙徒假冒67歲王姓婦人的孫子身分，要騙王婦30萬元，王婦到郵局匯款，郵局行員及時通報九曲警方到場，阻止王婦匯款。