左起：總統蔡英文、新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

左起：民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統蔡英文、新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

總統蔡英文27日在民進黨中常會表態，要全面反制年底四項公投案，並將台中二選區立委補選贏回來後，一舉一動備受關注。蔡29日與民進黨立法院黨團總召柯建銘，專程赴新竹市參加「新竹光臨藝術節」，三人更留下合影，讓網友驚呼畫面相當難得。林也特別向蔡、柯表示感謝，強調新竹市能有今天，多虧總統提出前瞻計畫、總召不斷爭取經費，他也會持續為建設「新新竹」而努力。

林智堅29日在臉書發文表示，謝謝蔡英文總統光臨新竹，相信今晚大家都充滿喜悅、收穫滿滿；也謝謝柯建銘總召，和大家分享，在地新竹人看到熟悉的街角被點亮後的感動。

林智堅指出，因為疫情的侵擾，2021台灣燈會轉型成為新竹光臨藝術節，他也要藉著今天的機會，感謝蔡英文總統帶領中央、地方團結對抗疫情，守護台灣、守護國人的健康，大家才能在此刻，輕鬆地走出家門，漫步在街道上，親身感受這座城市的美。林也強調，新竹能有現在的改變，要感謝總統提出前瞻計畫、柯建銘委員支持並爭取經費改造新竹，政府上下一心建設「新新竹」，為市民朋友帶來「新幸福」。

此文一出獲得超過6000個讚迴響熱烈，網友紛紛留言：「柯建銘也來了！」「好久不見的柯建銘總召」、「小智市長跟總統的合照好可愛」、「我也好想遇到總統唷」、「活動辦得這樣好難怪塞爆」、「我新竹人我驕傲」。