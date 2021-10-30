大陸《環球時報》30日報導，「立陶宛沒有改變在台灣問題上的立場。」立陶宛總統瑙塞達28日宣稱，對於立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」的決定，北京應當「心平氣和地接受」。不過，他強調，立陶宛堅持一個中國原則。

據立陶宛Delfi門戶網站28日報導稱，瑙塞達當天在與台灣企業家代表團會面時稱，「中國不應對立陶宛開設台灣代表處這一決定表現得如此憤怒，立陶宛作為一個主權獨立的國家，不會改變對台灣的立場，立陶宛希望與那些我們想與之發展合作的地區和國家建立經濟、文化等聯繫。中國政府應該平靜地接受立陶宛做出的與台灣有關的決定。」不過，他同時稱，立陶宛支持一個中國的政策，這一點早在1991年就已經宣布了。

除瑙塞達外，立陶宛經濟與創新部部長阿爾莫内特也聲稱，「計畫設立台灣貿易代表處不應引起北京的負面反應。15個歐盟國家都有這樣的代表處，立陶宛將成為第16個。早該這樣做了。我認為這樣的決定不應激怒任何人。」他還稱，立陶宛將於2022年初在台灣開設貿易代表處。Delfi提到，世界上其他國家設立的都是「台北代表處」，避免使用「台灣」名義，國際上認為這樣的名稱與一個中國原則並不衝突。

據Baltnews新聞網28日報導，俄羅斯國際事務委員會專家涅日丹諾夫表示，此前波羅的海國家與中國的關係取得重大進展時，立陶宛被視為與中國合作的金融科技協調中心，現在立陶宛希望轉向與台灣進行合作。但該國對台灣的意圖不現實。這更像是歐洲和中國矛盾的試金石，而台灣問題就是那條紅線。

立陶宛今年8月同意台當局在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國政府對此堅決反對，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。此後立國官員不間斷發表一些言論。瑙塞達曾說在「對華爭端」中絕不退讓。立陶宛外長蘭茨貝吉斯近日還宣稱，「要讓中國遵守國際義務。」

對於立陶宛在涉台議題上的不當行為，中國外交部發言人表示，立方此舉嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當作出正當合理的反應。中方敦促立方切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。