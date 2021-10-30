我國教育受政策引導，大學數量自1986年起快速增加，錄取標準逐年降低、錄取率逐年攀升，已達9成以上；大學發展質量失衡，學生學習品質等問題受關注。黃昆輝教授教育基金會透過網路民調發現，過半學子認為沒有充分的意見表達平台，權益受損，校安管理更是有待加強，教學也難以引發學習興趣。

黃昆輝教授教育基金會以網路問卷調查的方式，從事「大學生學習滿意度調查」，問卷內容包含課程教學、生活情況、權益保障、學習資源四大項標，調查對象為目前在全國各大學校院就讀的大學生，完成填答者計7150人，有效樣本共計6381人。並於今(30)日舉行記者會，說明調查結果。

調查結果指出，目前大學學習生活狀況，不論在整體或分項上，其滿意度分數均在70分以上，顯示對大學學習生活尚稱滿意。學生對大學學習生活四大指標的滿意度分數，由高至低依序為：「學習資源」(74.69)、「課程教學」(74.07)、「權益保障」(72.80)、「生活情況」(71.10)。

調查結果顯示，學生對課程與教學的細項中，三項滿意度在60％以上，包括：「上課鼓勵學生意見表達，師生互動熱切」(63.9％)、「課程內容豐富、與時俱進」(63.4％)、「課程內容能和職場與社會需求連結」(61％)，但教學方式多元、引學生學習興趣」滿意度僅55.3％，是當中滿意度最低的。

在權益保障、生活狀況方面，受調查學生的滿意度較低，當中20個細項指標中，學生滿意度最低五項為：「重視學生在各種校務決策會議的意見」(45.5％)、學校餐廳衛生，價格合理」(49.3％)、「與國外大學有充分交流的機會(51.7％)、「學生權益受損，有充分表達訴求的平台」(53.3％)、「有安全的校園管理」(53.6％)。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，我國政府因「廣設高中大學」政策，採取快速擴張高等教育政策，大學校院數量大幅增加，又遭遇少子化的衝擊，導致錄取標準下降，錄取率攀升，而產生大學校院發展質量失衡的現象，引起各界憂心，大學生學習狀況更因此引發關注。

黃昆輝提到，從本次調查結果發現，目前大學生對大學學習生活尚稱滿意。這與過去相比，大學生的學習生活狀況位乎在改善中。但是大學的老師，過去對大學生學習狀況有許多的批評，現在觀感是否也跟著改善，似乎也可以進行調查，加以了解。