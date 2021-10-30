立法院將啟動修憲議題討論，不過年底公投各政黨立場不同，朝野氣氛不佳，恐影響修憲推動，民眾黨立委邱臣遠、張其祿、賴香伶今重申，這次修憲是歷史契機，朝野應該要放下歧見，即使公投立場不同，希望能拋開意識形態，朝野攜手完成憲政改革，不該因為立場不同而影響修憲改革。

民眾黨政策智庫今舉辦修憲民主論壇，邀請立法院長游錫堃專題演講，邱臣遠、張其祿、賴香伶等人到場聆聽，憲改議題除公民權下修外，也要探討國家體制內涵，希望透過論壇把相關脈絡說明清楚。

民眾黨團已提出公民權下修18歲修憲提案，其他像是廢除考試院及監察院、降低修憲門檻、選舉制度改聯立制、人權入憲等議題，尚未完成連署，民眾黨團呼籲藍綠兩黨放下成見，協助小黨簽署修憲提案連署，以利更多修憲案在修憲委員會討論。

張其祿表示，修憲提案會持續倡議，呼籲藍綠兩大黨把握此次修憲歷史契機點，因為只要有任何一黨不同意，就無法通過修憲案，因此希望盡速召開修憲委員會討論。

為推動修憲工程啟動，邱臣遠也呼籲國民黨回歸理性探討，期盼朝野能把修憲跟公投分開來看，因為修憲有時機跟困難性，應該放下歧見，拋開意識形態，不該混為一談，這是期待跟呼籲。