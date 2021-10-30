38歲有多項暴力前科的萬華劉姓角頭，24日晚間與妻子吵架後獨自喝悶酒，後來與友人相約外出，走到雙園國小附近突然發狂，拿出1把道具槍對空連開5槍洩憤，槍聲嚇到不少附近住戶連忙報警，萬華警方經循線追查，28日在西藏路循線逮捕劉，起獲作案用的槍枝及9發子彈，全案依恐嚇公眾、槍砲罪送辦。

萬華角頭與妻大吵後，外出到某國小旁對空開5槍，嚇壞附近住戶報警，遭逮後玩具槍與9子彈認罪。(蘇育宣翻攝)

萬華警方24日晚間8時獲報，雙園國小旁疑有連續槍響傳出，警方到場時，犯嫌已坐車離去，經調閱監視器追查，鎖定有多項暴力前科的劉姓角頭涉嫌。

警方調查，劉男與哥哥都是地方黑道分子，劉涉及暴力討債、鬥毆及組織犯罪案件，常在酒後一言不和與人衝突，24日晚劉與妻子吵架，之後獨自在家喝悶酒，又打給友人要對方載他去新北市板橋區散心。

劉走至雙園國小附近等朋友時，因醉酒發狂，拿出道具槍對空連開5槍，這才上車離去，警方經連日追查將他逮捕，劉坦承犯行，表示因心情鬱悶，才會失控亂開槍，對行為表示懊悔，他也交出道具槍和另9發子彈，警訊後被移送法辦。