外送美食改變大眾消費型態，激增的外送員也發生許多職業甘苦談，而一名外送員在臉書大「抱怨」，希望在晚上叫消夜的女客人不要只穿睡衣取餐，還自爆他因此每天晚上回家睡不著。文章曝光後，不少網友在留言區暴動，直呼已經在應徵外送員的路上。

這名外送員30日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，開篇寫下，「拜託各位叫消夜的美女們，這個時間雖然說是要就寢了，麻煩妳們不要直接穿著各式睡衣就出來取餐」，透露不少女客人只穿著薄紗情趣內衣，又或是直接上空。

原PO無奈地說，都已入秋，外面氣溫很涼，希望客人能披件外套再出來取餐，直言每次送餐眼睛都不知道該看哪裡，還自曝每次送餐後，晚上都徹夜難眠；原PO也說，許多外送員總爭執是否要將餐點送上樓，對於此事他的看法則是，「有時候爬個幾階樓梯上去，會看到不一樣的風景。」

不少網友看了文章後，直呼原PO是假抱怨真炫耀，也寫下留言調侃，「交出你的秘錄器的影片」、「沒有人跟你說不要多管閒事嗎?這是外送員的福利，比給小費還要好太多了」、「難怪很多外送員都是男的，看來我也要去外送了」、「當外送員的缺點：容易充血」、「嘴巴說不要，身體卻很誠實」、「我星期一馬上買一個外送箱，專跑半夜」。