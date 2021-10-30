周五（29日）特斯拉股價大漲逾3%、收在1114美元，創下歷史新高之際，特斯拉獨立董事Ira Ehrenpreis也趁機出脫20萬股股票，套現2.14 億美元（約台幣60億元）。

特斯拉第三季營收表現亮眼，較去年同期暴增57%，優於華爾街預期。路透報導，特斯拉本周再拿下租車公司赫茲（Hertz） 10 萬輛電動車大單，激勵股價飆漲，並成為第5家市值超過1兆美元的企業。

不過，美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，特斯拉獨立董事Ira Ehrenpreis周三以50美元價格行使37萬股股票認股權，他隨後以每股1068.38美元出售20.3 萬股股票，獲利約2.14 億美元出場。

另一文件透露，Ehrenpreis自2007年5月擔任特斯拉董事以來，至2020年底已獲得74萬股認購權。

特斯拉第三季營收為137.6 億美元，較去年同期的87.7億美元大幅成長57%，優於市場預估136.3億美元，並改寫歷史新高。其交車量已連續第六個季度成長。

但特斯拉也提出警告，車用晶片短缺問題遲遲無法解決，加上其德國柏林廠和美國德州廠將於今年投產，特斯拉在維持獲利增長上仍將帶來壓力。

周五特斯拉股價大漲3.43%，收在1114美元，僅10月一整個月漲幅超過43.6%，狠甩美股標普 500 指數單月7%跌幅。