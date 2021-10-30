中國工程院院士鍾南山30日，在第三屆中國醫師公益大會上表示，當前處於新冠病毒的活躍期，雖然中國局部地區出現小規模聚集性疫情和零星散發病例，但是他相信，在不到一個月的時間，就能夠得到非常有效的控制，雖然新型冠狀病毒在短時間內，不可能被徹底解決，但是呼籲全世界其他國家，要嚴謹重視疫情防控，並且要積極開展當地的疫苗接種工作，預計將在今年年底左右中國居民能夠完成疫苗接種達80％以上 。

10月30日，據大陸國家衛生健康委員會官方網站，10月29日0—24時，大陸報告新增本土確診病例59例。其中黑龍江26例，均在黑河市愛輝區；內蒙古19例，其中阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例；甘肅11例，其中蘭州市5例、天水市4例、張掖市2例；北京2例，均在昌平區；寧夏1例，在銀川市。

本土確診病例最多的黑河市自29日10時起，愛輝區長海社區盛泰社區、人保財險社區林業集資樓社區調整為中風險地區。自2021年10月30日零時起，黑河市愛輝區鹿源春社區宏志社區、博文社區昌輝雅典城社區、博文社區尚品佳苑社區、長海社區中房76號樓社區調整為中風險地區。

次多地區的內蒙古因疫情防控履職不力，內蒙古阿拉善盟文旅廣電局局長已被免職。