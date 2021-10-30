台北科技大學今（30）日歡慶建校110周年校慶，總統蔡英文出席致賀，為校內「百十北科・榮耀薪承」百十周年紀念柱揭牌，並在致詞時肯定辦學，勉勵帶領台灣技職教育有更卓越的發展。

蔡英文總統致詞表示，從5＋N產業創新計劃、2020年推動六大核心戰略產業，一路上看到北科大除了特別加強雙語能力及數位技術的人才培育，也成立前瞻技術研究總部，為台灣的能源、人工智慧、半導體領域培養更多人才。

蔡英文提到，北科大這5年的表現，不僅是學校力求頂尖的展現，也將帶領台灣的技職教育有更卓越的發展。她承諾，未來政府會持續支持技職教育的發展，更勉勵同學，現在每一天努力培養的專業，未來都會成為促進台灣發展的力量。

北科大校長王錫福表示，北科大創校以來，持續為台灣培育兼具實務能力與敬業態度的卓越人才，目前於QS世界大學排名第469名並穩居亞洲前百大。

北科大指出，2011年在校友支持下，校內建設百年紀念園區，以十根高低有序的不鏽鋼柱象徵本校每十年成長的印記。今年110週年紀念柱，除了延續不鏽鋼柱身設計，並於頂端以玉晶石鑲嵌，象徵北科大從不鏽鋼的千錘百鍊，進化到樸實內斂的智者階段，代表北科大在光榮歷史中再創新猷，精益求精，力求頂尖。

北科大特別提到，此不鏽鋼柱象為北科大鶯歌地方創生計畫合作陶藝家林發權之作品，呈現北科大培育科技領航人才同時，善盡大學社會責任的淬煉之作，並以盤上110條栩栩如生的「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，其為冰河時期就來到臺灣的孓遺生物，象徵我國人民奮發努力、齊心共好，祝賀國運昌隆、生生不息。

校慶典禮中，北科大校友會全國總會總會長張水美與北科大校長王錫福，共同敬贈全球唯二陶瓷彩繪盤「繁盛不息」給總統蔡英文。