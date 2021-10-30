蘇貞昌表示，核四1號機、2號機都設在地震帶上，現在廠商早就解散、燃料棒更是送回美國，如何怎麼重啟？（賴佑維攝）

民進黨首場公投說明會。(取自中時新聞網直播)

喊話不讓台灣「被國民黨亂下去」 蘇貞昌：想政黨輪替奪權 先把蔡英文打到跛腳

4大公投案反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選將在12月18日投票，民進黨「台灣更有力」公投說明會30日起跑，首場活動在三民公園舉行， 現場聚集約千名民眾，身為民進黨主席的總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都親自上陣。

蘇貞昌向鄉親喊話「今天聚集在這裡要集全國之力不要讓台灣亂下去！」，他說，去年1月蔡英文以847萬票連任成功，即便任期到了第6年，名調仍然很高，反觀前面2位前總統，第6年時名調早已掉到剩10％多。

蘇貞昌批評，國民黨想要政黨輪替第1件要做的就是把民進黨打趴，國民黨現在什麼都要亂、什麼都要罵，沒有口罩也罵、有口罩也罵、疫情不好罵、疫情好了也罵，更說要把衛福部長陳時中拖去槍斃，在立法院亂，連外交部在歐洲拼外交，甚至要求他們回來才願意審預算，這讓政府無法做事。

「國民黨要電但不准發電，可能嗎？」，蘇貞昌說，核四議題國民黨已經亂了15年，公帑就這樣被浪費，核四1號機、2號機都設在地震帶上，現在廠商早就解散、燃料棒更是送回美國，如何怎麼重啟？國民黨不是不知道，但他們就想作亂，你我都要用電、生活要用電、醫療要用電、班班有冷氣要電，什麼不用電？三階用天然氣換煤就要保護藻礁，蔡政府為顧環境生態想盡辦法保護藻礁。

談起萊豬，蘇貞昌指出，民進黨為了國際貿易、拓展台美關係貿易，現在要開放的是「符合國際標準的美豬」，但國民黨硬要說不合標準，若依國民黨提案萊豬公投通過，台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP就不用做了，他要民眾想想，若台灣沒有加入而大陸加入了，後過真的會不堪設想，他也承諾政府會維護食品安全，讓民眾自由選擇，絕對沒有強迫。

蘇貞昌直呼，2018年公投綁大選投到晚上10點，邊開邊投，每個人都在罵，這才是3年前而已，現在國民黨要公投綁大選現在就是要亂政府，政府會傾聽民眾的聲音，沒有100分但是始終會更努力，「希望大家出來投4個不同意讓台灣更有力」。