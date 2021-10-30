振興五倍券及國旅券提振澎湖秋冬觀光旅遊，澎湖國家風景區管理處整合在地超過百家旅遊業者推出「振興國旅好澎遊」優惠活動，全澎唯一五星級旺旺集團福朋喜來登酒店首次「買1送1」好康大放送。

優惠活動自110年11月1日至3月31日止，持五倍券或國旅券至合作店家消費累積1000元，憑蓋有活動章之消費發票、收據或相關憑證，至澎湖機場旅遊服務中心即可兌換摸彩券1張；非澎湖籍遊客加碼，另出示澎湖至台灣本島之登機證及身分證件兌換限量小禮物1份，每人限領1份，每日限量100份，活動期間共將送出3000份，送完為止。

加碼送活動，各合作業者也分別推出優惠措施，澎湖福朋喜來登酒店及和田飯店更推出「買1送1」優惠專案，另外活動將於110年12月22日、111年2月22日及4月1日分三波段抽獎，將有機會獲得澎湖在地名產一牛車(市價5000元)、台北-澎湖來回機票、住宿券(福朋喜來登、和田、澎澄等)以及嗨熊頸枕等豐富好禮，總價值超過新臺幣20萬元。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，「振興國旅好澎遊」活動與澎湖多家在地產業共襄盛舉，一同創造澎湖秋冬旅遊商機，除了優惠與好康外，澎湖秋冬的風景一樣壯麗，海鮮美食更是不能錯過，此外，目前交通部觀光局仍持續擴大邀募國旅券之合作業者，誠摯邀請澎湖地區各旅宿及旅行社業者共同參與，歡迎大家一起來當「好澎遊」，一同擴大宣傳澎湖觀光旅遊。

「振興國旅好澎遊」活動自110年11月1日至111年3月31日止，澎湖秋冬就是好吃、好玩及好買，還能抽大獎，請把握這難得享好康的機會，到澎湖一探最美麗海灣的魅力。活動詳情請上交通部觀光局澎湖國家風景區管理處活動網站及「菊島歡樂遊」粉絲專頁查詢。