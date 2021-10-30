1 Bam. 4 Hornets. pic.twitter.com/NDRz5Pd0TN — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 30 2021

熱火是本季目前防守最強球隊，黃蜂則是進攻最猛球隊，雙方的矛盾對決，結果是防守贏了！吉米巴特勒攻下32分，高掛東奧奪金布條的阿德巴約也有26分、19籃板，熱火以114比99輕取黃蜂，搶下最近3連勝，更以4勝1敗升上東區排名首位。

希洛也以替補身分攻下26分，熱火卻差一點浪費26分大幅領先，下半場一度遭到黃蜂追近，不過熱火在籃板數上，取得60比37絕對領先優勢，更限制黃蜂投籃命中率僅有3成89，證明就算黃蜂進攻再強大，碰上熱火銅牆防守還是沒輒。

「我們這支球隊的籃球智商很高，」熱火總教練史波斯查賽後表示，「我們擁有一些擁有經驗，且很精明的傢伙，這些傢伙懂得如何解讀真實比賽當中的所有情況，那是在這個聯盟想要贏球的方法。」熱火過去25季只要領先25分以上，戰績是191勝1敗。

海沃德替黃蜂貢獻23分，布瑞吉斯也有22分，烏布雷14分，可惜「球弟」拉梅洛鮑爾整晚陷入低潮，全場投14中2、只拿6分，不過黃蜂總教練波雷戈仍很滿意球隊表現，「這只是82場例行賽當中1場，我們從中學習，也會有所回應，我今晚看到一些奮戰表現。」