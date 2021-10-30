基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，總統蔡英文27日在民進黨中常會表態，要全面反制年底四項公投案，並將台中二選區立委補選贏回來，引發各界關注。中廣董事長趙少康今日（30）表示，他將響應國民黨台北市議員羅智強「夜宿凱道49天」活動，並公布反制蔡的最新口號：「四個同意，就是民意！」

趙少康今日上午在臉書發文拋出口號「四個同意，就是民意！」趙指出，同意不吃萊豬、同意保護藻礁、同意重啟核四不缺電、同意公投綁大選，這四個「同意」，就是台灣的主流民意，但民進黨不只不聽，還處處搞小動作，企圖跟民意作對，包括蔡英文在內，政府官員一個個就跟魷魚遊戲的「〇▵口士兵」一樣，沒有民意，只有黨意。

趙少康強調，對羅智強從今天晚上開始將夜宿凱道49天，展現力挺四大公投過關的意志，他深感佩服，也會全力支援。明天晚上7點半，他會與羅一起參與「夜宿凱道49活動第二夜-公投萬聖節」活動，在凱達格蘭大道上扮演魷魚遊戲456號的成奇勳，率領四大公投成功闖關，誠摯邀請大家一起同歡，送四大公投跨過終點線。

此文發出後1小時內即獲得超過4500個讚、超過240則留言與超過100次分享，迴響相當熱烈，網友紛紛回應：「正確答案！4個同意！」「四個公投都同意，台灣未來才有救！」「四個都同意大家支持，為了後代子孫」、「超霸氣的口號，讚啦！」「戰鬥藍全面啟動」、「不同意你的意見，就說別人來亂。出自於號稱民主自由人士之口，懷疑他對於自由民主的認知。別忘了這些反對的人，都是台灣民眾」。