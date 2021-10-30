《第一財經》報導，根據旅遊訂票網站「去哪兒」收到的部分大陸國內航空公司通知，自11月5日（出票日期）起，恢復收取大陸國內航線旅客運輸燃油附加費。接到國內部分航司通知後，去哪兒已經第一時間上線提示，方便用戶知曉。

目前大陸國內航線的燃油附加費徵收，採取的是與航空煤油價格聯動機制，允許航空公司在不超過按公式計算的最高標準範圍內，自主確定具體標準。

根據2015年大陸國家發改委發佈的《關於調整民航國內航線旅客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制基礎油價的通知（發改價格〔2015〕571號）》，將收取民航國內航線旅客運輸燃油附加依據的航空煤油基礎價格，由當時每噸4140元（人民幣，下同）提高到每噸5000元，即國內航空煤油綜合採購成本超過每噸5000元時，航空運輸企業方可按照聯動機制規定收取燃油附加費。

2018年6月5日，航空公司恢復徵收大陸國內航線燃油附加費，此後不到一年時間裡，大陸國內航線燃油附加費經歷三次上調。而後自2018年12月5日開始下調，直至2019年1月5日，航空公司暫停收取大陸國內航線燃油附加費。之後的兩年多以來，旅客乘坐大陸國內航班，只需要支付機票費用與50元民航發展基金即可出行。

而今年以來，航空煤油價格又開始上漲，多家上市航空公司在半年報、三季度報中都提到，今年的油價上漲，導致公司成本增加、利潤減少。

最終，祥鵬航空率先向機票代理預告了燃油附加費恢復的通知，稱自2021年11月5日（出票日期）起，祥鵬航空大陸國內所有航線燃油附加費收取標準為：800公里（含）以下10元，800公里以上20元。

以京滬航線為例，北京首都國際機場至上海虹橋國際機場的飛行距離為1178公里，按規則單程機票將收取20元燃油附加費。

如果乘客在通知生效前購買機票，而後改簽，怎麼辦？去哪兒機票業務負責人舉例，如果乘客在11月5日前購買了一張11月10日出行的機票，即便乘客11月9日改簽，只需按照航司規定支付改期費用，而不用收取燃油附加費。

按照以往的慣例，預計更多大陸國內航司將按照同樣的標準調整大陸國內機票燃油附加費。為了彌補油價上漲帶來的成本增加，燃油附加費作為固定收入，對航空公司貢獻不小。去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，對航司來說，航線距離長短不一，但長距離航線的佔比略高，平均下來單客收入將上升約16元，一定程度上減輕航油燃油價格上漲帶來的成本。

不過，由於目前處於傳統淡季，再加上大陸國內疫情的反覆，機票價格再次跌入低谷，燃油附加費的上調預計也無法覆蓋航司的成本支出。

最近幾天，多家大陸國內上市航司陸續發佈的三季報就都出現虧損，而對於已經進入的第四季，新一輪本土疫情已經波及12個省區市，一定程度上又限制了不少地區的航空出行。多位行業內人士對記者預計，今年對於大部分大陸國內航司來說都難以實現扭虧轉盈。