台灣最大的太陽光電球場今日舉辦落成啟用典禮，此案場由聯合再生能源(3576 ）旗下日曜能源子公司兆陽投資此光電球場，並負責後續維運，總投資金額約新台幣1.2億元。

日曜能源為聯合再生、台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資公司，目前手上已有超過18MW的電站開發權利，未來將持續增持太陽能案場。桃園高中太陽光電球場使用聯合再生生產之高效雙玻模組，總共有8座球場地面型光電設施(包含2座籃球場、2座排球場、2座網球場及2座籃排球共用球場)及室內溫水游泳池、2座體育館及2棟教學大樓的校舍屋頂。

此太陽光電球場是目前台灣最大的風雨球場，總建置量為2MW，投資金額約新台幣1.2億元，總計每日發電約5913度，一年可減少排放114萬695公斤的二氧化碳，相當於裁種2652大樹，減少380輛小型車排放之廢氣，可提供超過590戶家庭一年的用電。

動工典禮由桃園市長鄭文燦主持，桃園市政府教育局鍾佳惠科長、桃園高中游文聰校長及聯合再生董事長洪傳獻及聯合再生執行長潘文輝出席典禮 聯合再生董事長洪傳獻表示，聯合再生集團是台灣最早開始開發建置太陽能電站的公司，近日聯合再生集團國內標案得標累積已達230MW，未來預計將持續積極參與台灣標案。

另外，預計將於2022年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場，對台灣綠能創能做出極大貢獻。

因應極端氣候變遷，全球政府陸續端出淨零排放的政策目標，再生能源的建置成為達成淨零排放的重要指標之一，為了能留給後代一個永續多元的藍色地球，人們多使用綠電將能有效達到減碳的目的。