高雄城中城大樓火警釀重大死傷，高市府工務局長、消防局長相繼請辭獲准，行政調查結果也於29日出爐，點出工務、消防各3大缺失，一年內須完成改善，此外，高雄市長陳其邁提出六大消防公安改革，並下令城中城大樓若涉公安應立即拆除，以確保民眾安全。

陳其邁在行政調查報告公布後，要求消防局及工務局應立即檢討相關責任，誠實面對問題並即刻檢討改進，於11月1日提出名單提考績委員會議，若有主管人員受懲處時，也應調離為非主管職。

高雄城中城大樓火警釀重大死傷，高市府相關局處已完成56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除，高雄市長陳其邁下令城中城大樓若涉公安應立即拆除，以確保民眾安全。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

同時，高市府提出六大消防公安改革，包括城中城事件發生後10天內完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除；30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除；90天內完成20年以上具有公安、消安、治安疑慮的8樓以上集合住宅逃生避難設施阻礙清查及排除。

高雄城中城大樓火警釀重大死傷，高市府相關局處已完成56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除，高雄市長陳其邁下令城中城大樓若涉公安應立即拆除，以確保民眾安全。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

另外，擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制高市轄內公寓大廈成立管理組織；編列預算專案補助弱勢大樓住戶的公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」；針對集合住宅加嚴管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。

自10月27日前，高市府相關局處已完成56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除， 未來將持續進行相關體檢及障礙排除作業，直至有風險大樓清查完成為止，陳其邁也已下達指示，加速城中城大樓體檢，若有涉及公安疑慮應立即拆除，以確保安全。