自助餐可自由搭配想吃的菜色，深受許多人喜愛，但也常常因為價格引發爭議。一名女網友在南港某自助餐買飯被嚇歪，因為她明明只夾了少量的青菜和3小塊雞肉，結果竟然就要95元，向老闆娘確認價格，對方卻理所當然地說，因為雞肉要65元、菜很貴要30元。讓不少網友看呆直呼，這也太扯了，去買便當都比這划算。

一名女網友昨在臉書社團《我是南港人》上發文表示，她在南港某間自助餐店買飯，從照片中可見，原PO的盤子中僅有少量的燙青菜與3塊雞肉，也沒有額外加點白飯，但這樣卻要價95元，讓她當場嚇歪，以為自己聽錯了，連忙詢問老闆娘確認價格，結果對方卻回她說，雞肉要65元、菜很貴要30元，總共下來95元沒有錯。

驚人價格引起網友討論，「這也太貴吧」、「這價位可以去吃燒臘便當或池上便當」、「這價錢有誇張」、「台鐵便當80元，莱色都比這個好」、「倒不如買雞腿便當」、「買便當還比較便宜」、「太可怕了」、「貴的離譜」、「一次就永遠失去一位客人了」。對此，原PO也說，這真的貴到不敢去第二次了。

不少曾去過同間店的苦主也說，「這間菜都亂算，沒有主菜3樣菜就收我90元，超無言」、「那間真的不能去，超級貴的，完全看闆娘的心情算錢」「上次點了紅蘿蔔炒蛋跟茄子兩樣也是95元，直接傻眼」、「買排骨（小塊）+1菜，不要飯=115元。」