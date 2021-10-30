大陸澎湃新聞報導，中共湖南省永州市委宣傳部30日在官方微信「永州發布」通報永州市冷水灘區發生「10.28」墜井事故。少年兒子墜入市區綠化帶化糞池，中年父親營救兩人均身亡，湖南永州相關單位表示將啟動問責。

通報稱，28日19時許，葉X靈帶兩個兒子在進賢路一麵館吃晚飯。飯後，葉X靈帶著兩個兒子去麵館對面人行道外的綠化帶玩耍，其小兒子葉X豪不慎墜入靠內邊2米左右的一化糞池，葉X靈見狀急忙跳進化糞池營救。

接到市民報警，冷水灘區委、區政府第一時間組織區公安分局、應急管理局、消防救援大隊和街道工作人員趕赴現場開展救援。22時45分，葉X靈父子被救出並被送至市中心醫院搶救，23時30分，醫生宣告兩人搶救無效死亡。

事故發生後，市委主要領導高度重視，迅速作出批示。冷水灘區委、區政府立即成立了專門的事故調查組，現事故原因正在進一步調查中，事故查清後將對事故責任單位和人員啟動問責程序，相關調查和處理結果將及時向社會公布。市安委辦已在全市部署開展市政工程安全專項整治工作，全面排查各類安全隱患。