前交通部長陳建宇日前譏現任交長王國材的「環島高鐵不是夢」是白日夢，昨夜再度於臉書發文，批評基隆捷運只會造成基捷與台鐵兩敗俱傷，而二階段興建只是為了兌現選舉芭樂票的拖延戰術，呼籲交通部強化基隆與台北間的「台鐵捷運化」功能，對基隆人最有利。

王國材則回應，政務官有一種是沒有夢較保守，另一種是有夢勇於挑戰，他自己比較選擇後者，說不做很容易，做的人比較辛苦，甚至要面臨各種批評，而他認為該做的事情就要做，包括高鐵延伸和基隆捷運都努力完成。

「部長市長大人們請別再吵了。」陳建宇指出，2016年基隆市長選舉，Tram-Train確實是某政黨侯選人的最重要政見，蔡總統也給予背書掛保證，經4年檢討，交通部明知基隆輕軌不可行，不反思提升台鐵在基隆的經營效率與服務能力，強化在地公路及市區客運服務方案，反而以耗資更鉅大、效益待評估、營運必然虧損、子孫償不完債務的基隆捷運上埸，可以預見最後會落得台鐵及基捷兩敗俱傷，政府滿盤皆輸的局面。

陳建宇說，王國材稱未來八堵站會有轉運站，方便基隆市民轉乘捷運，表面看似有理，實際上卻不接地氣，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

基隆市民已習慣從基隆火車站搭台鐵一路到台北生活圈，再轉乘各別特定市區公車路線或以其他運具抵達目的地，未來基隆市民如要搭基隆捷運，要從基隆搭台鐵或公車到八堵站轉乘，而搭台鐵卻只要按班表搭乘即可一路到底，更不會有基隆捷運要站站停、行車慢、轉乘費時的問題。

陳建宇估算，基隆至南港間目前共有9個火車站，一天的旅客人數約5萬2000人次，約有48％的旅次目的地是在台北車站以南，這些旅客將來不會選擇搭乘基隆捷運，也就是説推動基隆捷運潛在的旅客數也僅約2萬7000人次。

另基隆至南港間有5個火車站是在基隆市轄區內，這5個火車站一天的旅客人數約2萬人次，其中，約有42％的目的地是在台北火車站以南，這些旅客將來也不會選擇搭乘基隆捷運，而會使用台鐵來通行。

陳建宇表示，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運的票價約40元，而採用台鐵的電子票證只要25元，行車時間大致相同，「長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？」

陳建宇說，如能回歸專業，讓交通的還給交通，呼籲交通部立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐡的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇，也就不必再扎大錢錯置國家整體資源去興建基隆捷運了。