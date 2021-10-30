台東1名葉姓男子因天氣冷想喝一杯，竟至市區便利超商竊取市價48元紅標純米料理米酒，經店長清點發現短缺報警處理調閱監視器，循線查獲葉男涉嫌。案經地檢署起訴，法官調查葉男為竊盜累犯，判拘役40天，易科罰金新台幣1000元折算1日。

葉男表示，自己待業中，居無定所，天冷想喝一杯暖暖身，但身上沒有錢，才會偷米酒來喝。據判決書顯示，葉男於1月18日早上7點42分前往台東市區某家便利超商，明知身上沒錢，竟趁店員不注意時，徒手竊取商店架上的1瓶價值48元的紅標純米料理米酒、黑糖奶茶及桂圓紅棗茶各1瓶，並將這些商品直接放入隨身肩背包內，即轉身走出店外；店長清點驚覺有商品失竊，隨即報警處理。

經警方調閱店家監視器，發現葉男涉有重嫌，循線將葉男帶回警局偵辦。葉男坦承犯案，被依竊盜罪嫌移送地檢署，檢察官偵結起訴。法官審理時，葉男稱自己經濟不佳、居無定所，正待業中，天氣冷想喝一杯暖暖身，但身上沒有錢，才會偷米酒來喝。

法官調查發現，葉男於2017年曾在高雄犯竊盜罪，遭判有期徒刑8個月，並於2018年執行完畢，但5年內故意再犯竊盜罪，為累犯。不過，考量經當事人雙方合意協商，加上被告坦承認罪，犯後態度良好，犯罪情節輕微，判處拘役40天，可易科罰金。

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