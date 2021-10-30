國民黨全代會今天登場，祕書長黃健庭進行黨務報告時，提出對內要改造體制，讓國民黨成為能自行修正，回應社會期待的政黨，對外要積極布署打贏接下來每場選戰，贏回台灣未來等兩大方針，他強調，國民黨將於11月啟動同舟計畫，號召黨員回娘家，組織要落實扁平、內造、年輕化，未來由青年朋友籌組「小中常會」，提供青年建言。

黃健庭上午以「堅定衝破黑暗，捍衛中華民國，讓青天白日重新照耀台灣」為題進行黨務報告，在對內改造體制面向，黃說，國民黨將自11月1日起啟動推出同舟計畫，只要在11月24日起繳交今年300元黨費，就能恢復黨籍，免去原本要繳交4年黨費的規定。

為擴大招募新黨員，黃健庭說，國民黨推出公益黨員方案，只要捐款贊助公益團體、中山獎學金與孫運璿獎學金，或者歷史的文化資產的維護，經過申請入黨就可以成為黨員，不用再繳交黨費。

黃健庭表示，其次，組織要落實組織扁平化、內造化、年輕化，權力機構要更貼近民意、決策要緊扣社會脈動，也要積極投入青年工作，整合青工總會、青年部、青年團，他考慮在青年部門設置由青年朋友組成的「小中常會」，成為參與黨內決策的平台。

黃健庭補充，未來黨代表要扮演黨跟黨員之間重要橋梁，每位黨代表要負責經營至少300位黨代表的群組，成為名副其實的黨代表，發揮更大的影響力，而中央委員、中常委也要更具民意代表性，回應社會對國民黨的期待。

此外，黃健庭說，刪Q案在大家努力下達標，是好的開始，接下來12月18日有四大公投、明年1月9日台中市第二選區立委補選、立院修憲大戰、明年地方選舉、2024總統與立委大選，全黨要團結一致應戰，爭取最大的勝利。

黃健庭強調，國民黨必須整合資源、建立論述、拔擢與提名優秀人才，藉此爭取認同。他說，要加強中央黨部與立院黨團、縣市政府、地方議會的連結，智庫不只是做政策研究，擴大成為論述火藥庫，更要積極投入自媒體開發與經營，掌握話語權擴大影響力，同時成立民調中心，精準掌握輿論。