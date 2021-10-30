【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今新增7例境外移入，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞(案16510)、印尼(2例，案16511、案16513)、越南(案16512)、西班牙(案16514)、美國(案16515)、英國(案16516)入境，入境日介於今年9月3日至10月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16406例確診，分別為1763境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

去年起至今累計共847例死亡個案，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。