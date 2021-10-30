副主委陳駿季（右）參觀畢業廠商輔導的成果，並鼓勵農民、農業團體及農企業勇於突破，共同推動產業轉型升級。（陳世宗攝）

農委會藉由畢業成果發表會，分享農業創新育成中心輔導成果及商品展示，吸引各界前往參觀。（陳世宗攝）

行政院農業委員會30日於台中文心森林公園舉辦「110年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表暨展售會」，為配合防疫措施，首度移師戶外並結合展售會共同辦理；展示今年畢業的育成廠商輔導成果外，也邀請歷年輔導的24家育成廠商回娘家參與活動。農委會強調，未來將以策略聯盟形式發揮群體戰力，提升台灣農企業在國際市場的競爭力。

農委會今天舉辦「110年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表暨展售會」，，由副主委陳駿季頒發畢業紀念獎盃，並鼓勵農民團體及農企業善加運用農委會育成中心輔導資源，發揮所長以提升農企業創新研發動力，展現台灣新農業的價值。

會中同步展示本年度畢業廠商的輔導成果，如禾斗雲科技公司透過農業試驗所育成「智慧農業服務平台」，藉由自行研發國產植保機，納入智慧資料庫精準施肥用藥，應用新型態農事服務，推動農事生產智慧化。蜂神有機養蜂場在林業試驗所協助下，建置「蜜源植物資料庫」，並開發獨特又優質的森林蜜及土肉桂、薑黃等複合式蜂蜜產品，實現林下經濟價值。

齊洋水產生技公司在水產試驗所輔導下執行「水產添加劑對水產動物安全養殖量產計畫」，運用標準化養殖流程及水產添加劑，建立無毒、無藥劑殘留之安全化養殖模式，並成立養殖示範場，生產安心優質水產品，以建立自我品牌。牧陽能控公司透過畜產試驗所輔導開發「智慧綠能環保設施」，配合國家再生能源政策，協助畜舍導入太陽能光電、沼氣發電及儲能系統，大幅減少畜舍用電，帶動農業循環經濟發展。

唯寵公司在農業科技研究院協助下，補足「導入寵物健診之客製化寵物飼糧創新服務」的關鍵步驟，以客製化、模組化配方系統與寵物生理指數的結合，開創有別於現有寵物食品市場的營運模式，提供全新的消費服務。

農委會指出，農業創新育成中心截至今年第3季已累積培育輔導201家廠商，今年度新增進駐12家育成廠商，藉由輔導過程協助取得5件政府資源補助，帶動廠商投增資近1億元，促進就業人數計42人。

農委會強調，農業創新育成中心提供廠商全方位多元服務，不僅在農企業拓展事業版圖之過程鼎力相助，在畢業後仍維持良好夥伴關係，提供各式教育訓練資源及相關諮詢服務，持續陪伴農企業成長茁壯。藉由畢業成果發表會分享農業創新育成中心輔導成果，並鼓勵農民、農業團體及農企業勇於突破，主動應用我國優良農業科技及創新能力，共同推動產業轉型升級。