中新網30日報導，繼中緬瑞麗、中蒙內蒙，中俄邊境城市黑河市疫情也緊蹦，29日出現當天大陸最多、本土確診26例新冠病例，黑龍江省文化和旅遊廳於29日發布通知，即日起嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，立即暫停該省旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，暫停經營旅遊專項業務。

報導稱，近日，黑龍江省黑河市已出現中風險地區，大陸國內多地相繼發生輸入性病例引發的本土聚集性疫情，疫情防控形勢嚴峻複雜，防控工作壓力持續增大。為進一步做好黑龍江省文化和旅遊行業新冠肺炎疫情防控工作，該省發布通知如下：

即日起，嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，立即暫停黑龍江省旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。黑龍江省內無中高風險地區後，可自行恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。黑龍江省內旅行社及線上旅遊企業要嚴格控制旅遊團隊規模，暫停經營旅遊專項業務。