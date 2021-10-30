蔡英文總統（左四）、行政院長蘇貞昌（左三）、桃園市長鄭文燦（左五）等等等人一起呼籲民眾在公投四個不同意。（賴佑維攝）

「四個不同意 台灣更有力」公投說明會桃園場30日在桃園市桃園區三民公園登場，蔡英文總統致詞細數核四、三接、美豬、公投綁大選，強調公投攸關國家前途，攸關所有台灣人民未來，一定要投下四個不同意。

蔡總統說，這次公投關係國家當前挑戰，能源轉型腳步會不會停下來，走向國際速度會不會慢下來，民主深化的節奏會不會倒退嚕，這都是台灣必須面臨的挑戰。相信一起守住疫情，也可以守住四個不同意。

提到核四，蔡總統說，核四1996年蓋到現在，手機都從黑金剛到i phone13，但是還是沒辦法啟用，已在前政府馬英九時代封存。蔡又說，核四設計過時、建造過期、廠商解散，設備已經停產，還位於危險的地震帶上，又鄰近人口密集的雙北都會區，所在的新北在內，沒有縣市願意接受核廢料，新北市長侯友宜說，沒辦法解決核廢料，沒資格用核電。而國民黨主席朱立倫當新北市長說，在任一天不會讓核四運轉，重啟核四，預估要耗費十年以上時間，而且需要巨額投資。

蔡總統又說，理想中的公投需要冷靜、理性公共討論基礎上，不同主張應該要相互理解，彼此說服，我們有責任將公民投票回歸理性，只有這樣公民投票，才能夠真正彰顯人民意志，讓台灣民主往前更走一步，但是有人不是這樣講，國民黨主席說，年底公投，是對民進黨不信任投票，這種公投要怎麼投？不是為了單一政黨，是為了台灣未來。

蔡又說，三接政府已經將規模縮減9成，更和環保團體多次協商，外推方案，讓接收站不會蓋在藻礁上，也不會影響礁石，經過多次努力溝通，負責任提出經濟發展、環境保護雙贏方案。蔡總統批評，要用藻礁議題，拖累能源轉型，製造電力缺口。

對於美豬問題，蔡總統又說，牛肉進口可以檢驗，豬肉進口也可以認真檢驗。她又說，進一步開放美豬，不會影響豬農，事實上這段期間，國內豬價平穩，台灣豬肉走出口蹄疫陰影，我們準備好各種協助方案，強化豬農競爭力，不會受到進口影響，還有更強的出口能量，台灣跟美國TIFA對話停擺很久，就是我們努力，TIFA重新恢復對話，哪天還可以跟美國簽訂雙邊貿易協定。目前台灣也申請CPTPP，現在正是台灣走向世界的時刻，要適度開放市場，台灣未來才能走更寬廣更遠。

對於公投綁大選，蔡總統說，3年前開票開到半夜，民眾為了領票，排好幾小時，甚至還有邊投票邊開票，我們把公投和大選分開，就是希望大家決定的時候，更理性，讓公共政策更周延，也不會被選舉激情影響。

蔡總統表示，四大公投，攸關國家前途，攸關所有台灣人民未來，我們要用最理性、冷靜態度，思考這一票怎麼投，最符合國家需要，不要讓國家未來被政黨利益綁架，被政治惡鬥犧牲，讓民主寫下歷史上最新的一頁。