A teacher in #Mirzapur #UttarPradesh dangled a 2nd grader from top floor as punishment for mischievous behaviour but strangely the boy's father has come out in support of the arrested teacher. pic.twitter.com/icxqCqvOX5 — editorji (@editorji) October 29 2021

據《今日印度》報導，印度一名私立國中校長，28日以太過調皮為由，抓著1名男學生的腳，將其倒吊在大樓牆外。由於只要失手學生就會以頭下腳上之姿墜樓，北方省米爾扎布爾（Mirzapur）的檢察官已起訴該名校長。

這起不當管教發生於印度北方省米爾札布爾的阿赫羅拉(Ahraura)。當時國二的學生亞達夫(Sonu Yadav)因為吃飯時與其他孩子嬉鬧，被校長維西瓦卡瑪（ Manoj Vishwakarma）一怒之下揪住腳跟，倒吊在教學大樓的外牆外面，好給其他學生「上一堂生動的課」。

#Shocking| UP principal hangs a class-2 #student upside-down from the 1st floor of the school's building.

The image of the incident has gone viral. The incident occured in UP's #Mirzapur district.

The #Principal punished the student for eating 'gol-gappa' & being naughty.#school pic.twitter.com/OAgvtuWt61 — Indian News Network (@Indiannewsnetw2) October 29 2021

被懸吊在牆外的亞達夫身體不斷搖晃，他嚇得大聲尖叫，苦苦哀求校長原諒才被拉起來。現場約有10多名學生圍觀，雖然同學在旁忙著拍照，卻無人仗義直言；但正因為照片被上傳至社群媒體，才讓這豈不當管教得以曝光。地方檢察官得知此事後，即刻派人前往現場調查，並起訴該名校長。

亞達夫的父親表示，當時兒子想要與其他同學離開校園去買印度傳統小吃炸脆球，卻被怒不可遏的校長處罰。兒子的確很頑皮，但是這樣的處罰太危險。

面對檢察官起訴，校長辯稱自己絕非有意傷害學生，只是亞達夫太過調皮；不過，他為自己錯誤的管教向家長道歉。