烏日區農會舉辦「烏溪糧倉‧幸福稻香」稻米產業文化暨農特產品行銷展示活動，並發表全新品牌「烏溪糧倉」正式發表。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局輔導烏日區農會30日舉辦「烏溪糧倉‧幸福稻香」稻米產業文化暨農特產品行銷展示活動，除讓更多消費者認識烏農米、番茄、小黃瓜、洋香瓜等烏日區特色農產品，並藉此機會正式發表該農會用心規劃的全新品牌「烏溪糧倉」，結合推廣稻米產業文化活動，將品牌意象分享給市民。

今日活動包括立法院副院長蔡其昌、市議員吳瓊華、張家銨、農委會台中區農業改良場長李紅曦、台中市農業局副局長蔡勇勝、烏日區長林崇懿、台中市農會總幹事林育葦、龍井區農會總幹事林裕議、大安區農會理事長陳蓮章等一同共襄盛舉。

農業局表示，稻米為烏日區最主要的農作物，栽培面積約900公頃，稻穀總產量7350公噸，為台中市重要稻米產區之一，烏日區農會用心規劃全新品牌，以「烏溪糧倉」為名，代表土地、水源、作物、農民與農產，感謝上天恩賜稻作豐收、彰顯農民勤奮努力價值，推廣國產優質稻米及特色農產品。

農業局指出，烏日區農會作為在地農業金融保險的社區銀行，秉持以幸福人情味、回饋在地鄉親、落實社會責任的服務理念，活動當日現場參加農業ｅ起來指定活動可獲得限量紀念商品，包括以稻米為主題的米餅屋DIY、好運稻卡片DIY、手工米糠皂、優良農產品和女神風扇等。

另現場規劃農事、家政、四健三部門成果展及樂活防疫農民市集等活動，為便利民眾參與，除在農會廣場的主場之外，在農會溪壩辦事處、仁德活動中心，一樣有安排樂活防疫農民市集農產品展售、農業ｅ起來金融服務宣導活動及會員紀念品兌換等服務，歡迎好朋友及親子一起參加，同時也邀請國人來台中消費參加台中購物節活動，登錄發票抽大獎。