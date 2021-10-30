今年3月16日騰龍遊覽車於台9線撞上山壁，造成6名乘客死亡，另有39人受傷，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智10月初赴立法院交通委員會報告時指出，事故報告會比預期還晚出爐，原因是宜蘭地檢署一直未把事故車交給運安會人員調查。楊今透露，運安會已拿到事故遊覽車，並開始規劃檢驗項目。

騰龍遊覽車行經蘇花公路東澳－南澳段路邊山崖時，車輛失控撞上山壁，車頭損毀，左後車身也破了大洞，乘客跟著座椅飛了出去，造成嚴重死傷，運安會認定該事故為重大案件而展開調查，並指座椅不該噴飛，更稱車體結構有「系統性問題」。在運安會表態後，交通部也大動作召回1185輛遊覽車及國道客運車輛。

楊宏智10月6日前往立法院報告時，指出事實資料報告預期會晚5個月才能出爐，原因是宜蘭地檢署遲未把事故車輛交給調查人員做第一線調查。

楊宏智今日透露，當天他在立法院報告完後，法務部長就動起來，各單位注意到重要橫向連結問題，開始規劃檢驗項目，檢驗細節他還不清楚，但已經跨出去了，沒有太多行政程序可讓效率提高。至於調查報告出爐時間，他強調至少立法院給的時間內一定會達成。