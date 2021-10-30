警方守護大學生交通安全，除取締交通違規外，透過積極辦理宣導活動雙管齊下發揮事故防制成效。（警方提供）

依據交通部統計資料，台中市110年1至7月機車事故死傷人數約2萬6317人，其中「18至24歲」年輕族群發生事故比例近3成。中警六分局指出，機車防護性較弱且大學生騎乘觀念與經驗不足，尤其是大一新鮮人，甫入校園對周邊道路環境不熟悉，造成「三新—駕照新、機車新、校園新」的情況，常發生交通事故。

警方指出，第六分局為加強防制交通事故並響應交通部推動之「交通安全月」，特於轄內東海大學針對大一新鮮人辦理「防禦駕駛及大型車內輪差宣導活動」，由轄區協和派出所長王中正及分局交通組專業講解防禦駕駛—「預測危險、避開危險」之觀念，播放實際交通事故案例影片，使學生心生警惕。

警方並安排大型車駛入校園，示範內輪差及視野死角，讓學生輪流坐上大型警備車駕駛座，體驗大型車路口轉彎駕駛的「內輪差」及「視野死角」，讓參與同學們能快速學習，騎乘機車時可以更加注意，強化「遠離大型車」、「勿與大型車併行」等安全駕駛習慣，並將防禦駕駛觀念應用於日常生活。

六分局長蔡元戎表示，守護大學生的交通安全為警方重點工作之一，除取締交通違規外，透過積極辦理宣導活動雙管齊下而發揮事故防制成效，每有死亡交通事故的發生都代表著家庭的破碎；呼籲民眾養成「路口慢看停、行人停看聽」的習慣，多一分禮讓，少一分危險。