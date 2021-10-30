黃子佼和孟耿如愛情長跑7年，2020年登記結婚，後來受到疫情影響，婚宴一延再延，最後甚至連家宴都取消，而這段期間許多親友相繼離世，讓他不禁感嘆：「如果婚禮能如期舉辦的話，我們至少可以再見一次面」。

黃子佼去年五月決定婚禮延一年，沒想到這段期間老婆外公與好友小鬼相繼離世，今年五月家宴也宣布取消，就連姑姑也在近期逝世，讓他感嘆：「就差幾個月沒見到這一面」，並表示姑姑臥病期間他錄了音檔，放在病床旁播放給她聽，感謝她過去的呵護與照顧，接著吐露心中最大遺憾：「如果婚禮能如期舉辦的話，我們至少可以再見一次面」。

黃子佼回想起16歲離家生活後，跟親友緣很淡但也不感孤單，從小受日本教育的祖母，除了在某階段代替母親角色，還常帶他去日本旅遊，成了他哈日的起源，至於姑姑為人大器、高貴氣質與理性，風範肯定影響自己，不過幾十年隔閡的鴻溝，長大後也鮮少見面，原本家宴是相聚的最好理由，無奈因為疫情取消，如今更是徒留遺憾，他也不忘喊話：「她們在天上團圓了，謝謝您們看顧小小黃子佼，我會努力長成更好的樣子」。

此外，黃子佼日前無預警宣布明年啟動「10年接班計畫」，希望順利在各領域找到新生代接班人，期盼在60歲安心退休，與老婆孟耿如攜手遊山玩水，更吐露內心話：「因為我欠她太多了。」