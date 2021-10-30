孫尤安新單曲〈Their Baby〉闡明她的感情觀，認為「兩個人在一起必須比一個人的時候整體狀態都要更好、或是持平」；孫尤安除了音樂事業，保養品、服飾等副業更是繁忙，因此希望交往對象必須能理解她對工作的堅持，「而且要有禮貌有教養、有自己的想法、有同理心、幽默好笑、單眼皮或內雙、輕鬆正面的人、會撒嬌」，對於理想對象的條件如此清楚，是不是身邊已出現追求者？對此，孫尤安大方坦言新戀情交往約半年，對方是圈外人，「是個很認真工作、很誠懇、有禮貌的男孩子」。

新單曲〈Their Baby〉闡明她的感情觀，認為「兩個人在一起必須比一個人的時候整體狀態都要更好、或是持平，如果在一起比單身時的身心靈狀態還要不好，那我會選擇保持單身」；孫尤安用「Baby」來定義對方為自己的所有物、而且要求對方在情感及行動上的配合，這對孫尤安來說就是一種情緒勒索的方式，「我就是我，我不是任何男人口中親蜜喊著的Baby」；身為漂亮寶貝的她，出道以來桃花不斷，但有個性的孫尤安認為「雙方要能為彼此設身處地著想、有同理心，有事就直說，馬上解決，不要小情小愛互相猜忌；也不能因為親近就情緒勒索對方」。

孫尤安覺得談戀愛要兩個人站在平等的位置上，尤其「彼此都不是對方的附屬品，用『Baby』這樣的字眼放在對方身上把對方當成自己的所有物，並且進而有一些要對方配合的心態，就是一種情緒勒索」，面對這樣的情緒勒索，孫尤安選擇的是以輕鬆的態度堅定的拒絕。「我知道我們也許相處得很開心，不過並不是因為這樣我就理所當然的成為了你們口中（想像中）的Baby。我不是專屬於任何人的物品，即使在一起十分愉快，我們還是必須保有各自想要追求的生活和目標」。