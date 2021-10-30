10月29日，2021年臺灣廣西圖書展開幕。這一連續舉辦了10年的圖書展首次從線下拓展至「雲端」，搭建起出版「走出去」的全新平臺，面向臺灣及海外讀者集中展示展銷廣西好書。

當天，書展主辦方廣西壯族自治區新聞出版局、協辦方臺灣兩岸出版交流協會以「雲視頻」形式，在南寧市和臺北市同時舉行了開幕式，兩地與會嘉賓分別敲響體現桂臺文化元素的銅鼓和舞獅鼓，共同啟動為期15天的臺灣廣西圖書展。

(圖/廣西壯族自治區新聞出版局、臺灣兩岸出版交流協會提供）

(圖/廣西壯族自治區新聞出版局、臺灣兩岸出版交流協會提供）

在新冠肺炎疫情防控常態化背景下，本次書展採用線上線下相結合的辦展形式，在臺北、臺中天龍書店設立線下實體書展，並同步在博庫書城網路書店臺灣網站、蝦皮跨境電商平臺、樂天市場網站設立多平臺「雲上書展」，集中展示展銷廣西8家出版社出版的反映兩岸文化同根同源、凸顯廣西文化特色的精品圖書1300多種。線上書展平臺不僅在臺灣地區進行展銷，還覆蓋了新加坡、日本、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等多個國家，滿足了臺灣同胞及海外讀者對中華優秀文化以及廣西優質書籍的需求，探索了桂臺出版交流合作的新路徑。

(圖/廣西壯族自治區新聞出版局、臺灣兩岸出版交流協會提供）

廣西是大陸與臺灣進行經貿文化交流合作的先行省區之一。長期以來，桂臺雙方在經貿、文化、旅遊等各領域開展友好交流與密切合作，取得了豐碩成果。從上世紀80年代起，桂臺兩地出版界就開啟交流，雙方合作逐年深入。2010年，桂臺攜手打造了臺灣廣西圖書展這一重要文化交流品牌，至今已向臺灣銷售和贈送廣西圖書超過200萬碼洋，達成版權貿易專案90多項，成為大陸西部地區具有較大影響力的對臺圖書展銷品牌活動。

(圖/廣西壯族自治區新聞出版局、臺灣兩岸出版交流協會提供）

廣西出版傳媒集團有關負責人表示，此次圖書展創新採用「雲展銷」模式，為兩岸讀者帶來了購書和閱讀的新體驗，是桂臺出版界共同擁抱數位化的全新嘗試。下一步，將加大在內容資源、平臺管道、技術應用等方面的創新探索，助推桂臺出版合作邁上新臺階、結出新碩果，促進桂臺融合發展。

臺灣兩岸出版交流協會會長沈榮裕表示，臺灣廣西圖書展架起了兩岸情感融合的橋樑，為持續推動兩岸同胞共同弘揚中華文化、增進福祉和親情發揮了積極作用。