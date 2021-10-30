新北市曾姓男子與小瞳（化名）是同學關係，小瞳因被算命師告知26歲時有一場死劫，時常為此困擾，曾男得知後謊稱小瞳身旁、住家有嬰靈，且她的朋友也被鬼怪糾纏，他身為三太子乩身，可以幫其化解，並藉機未戴套與小瞳發生2次性行為，事後曾男對小瞳稱可以娶她當老婆，甚至還要求小瞳帶友人到旅館，想藉機性侵對方。新北地院近期依強制性交罪，判處曾男5年6月徒刑。

曾男2020年8月時得知小瞳一直迷信死劫，便向小瞳謊稱他是乩身身份，看得到她身邊有嬰靈，由於小瞳曾有多次墮胎經驗，對曾男的話深信不移，曾男也以除嬰靈名義，要求小瞳在雙方的汐止、土城住家發生2次性關係，事發後小瞳曾拿著床單沾血的照片給曾男看，而曾男卻厚臉皮地表示，「當老婆都可以啦，我願意用生命換妳的一輩子，我會把妳26歲的那個關卡轉到我的身上來，讓我來幫妳擋這劫難」。

曾男事後甚至還請小瞳邀約其友人，叫對方來處理被鬼糾纏一事，並要求小瞳友人要一絲不掛到房間處理，曾男甚至對小瞳說「你跟她說可能會有一種被東西侵犯的感覺，會不舒服，但是都是假的」，藉機性侵小瞳友人。

事後，小瞳和友人都察覺被曾男欺騙，憤怒提告；小瞳指控，曾男利用神明欺騙她發生性關係，期間沒有做任何安全措施，讓她身心受創，且有感染疾病的風險，而曾男也在偵訊時坦承犯行，但未獲得小瞳原諒，也沒有賠償對方。

新北地院認為，曾男2014年就曾因為性侵案件，遭法院判刑，且依據小瞳的驗傷證明、住處監視器畫面、對話紀錄等證據確實有違反小瞳意願性侵一事，因此依強制性交罪，各處3年6月徒刑，合併執行5年6月徒刑，全案可上訴。