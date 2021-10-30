以往消費者在手機、平板上都追求越大越好的趨勢，但近年各品牌卻聽到也有部分消費者倒是期望「一手掌握」的需求，就像蘋果今年推出了全新設計的iPad mini，三星今年也推出了Galaxy Tab A7 Lite，同樣為小巧能一手掌握的尺寸，此次就將為大家介紹兩款小尺寸的平板，讓消費者能了解產品的定位，更好趁雙11前下手選定購買。

iPad mini重量、大小適中 Tab A7 Lite長窄型更好一手掌握

iPad mini（左）定價1萬4900元起；Galaxy Tab A7 Lite定價5490元；兩款均為一手可握的平板，重量及大小都是可放進小包包的設計。（石智中攝）

今年全新的iPad mini不僅外型、手感都比過去更俐落，採與全新的iPad Air及iPad Pro一樣方正型的設計，最重的Wi-Fi＋LTE版僅297g，而且螢幕因把支援Touch ID的Home鍵移到頂端，因此邊框比過往更窄、8.3吋的螢幕也比過往大，使用起來的手感及視覺體驗都更佳；至於Galaxy Tab A7 Lite則為窄長型設計，手感較圓潤，支援臉部辨識功能，因此也擁有極窄的邊框、8.7吋更大的螢幕，重量也僅371g，放在大衣的口袋或小包包同樣沒問題。

iPad mini小而強大 Tab A7 Lite基本需求一次滿足

此次iPad mini在晶片上採用了最新一代的A15仿生晶片，在運作複雜的APP上也完全沒有問題，像畫畫、剪輯影片等，或是遊玩效能需求較高的遊戲都能一機搞定，而且使用起來非常流暢無卡頓，像使用專業繪圖Clip Studio APP時，配合Apple Pencil第2代，以及不同手勢操作功能使用，可是完美地流暢且方便，小小一機帶出門也相當適合；Galaxy Tab A7 Lite則採八核處理器、內建3GB的RAM，定位明顯不是為創作者所使用，但基本的文書處理、螢幕分工也絕無問題，不過就未支援S Pen作搭配使用，假如以像Sketchbook的APP繪圖更會有所卡頓，所以基本上可說是定位相當明確，為一般需求使用者而生的親民機種。

iPad mini「人物居中」開會超方便 Tab A7 Lite不靠濾鏡也上相

iPad mini在晶片上採用了最新一代的A15仿生晶片，可運作複雜的APP之餘，配上Apple Pencil第2代及手勢操作使用，可方便、流暢地進行創作。（石智中攝）

iPad mini為了滿足現今疫情間使用者大量的視訊需求，此次就前後鏡頭均為1200萬像素相機，前置鏡頭更是122度超廣角鏡頭，加上蘋果深受使用者歡迎的「人物居中」，在視訊時不管人走到哪裡，鏡頭都能追蹤得到之餘，更會自動放大，或因應有其他人加入時變廣角功能，而且更支援不同的視訊軟體使用，可是遠距視訊的一大好幫手；Galaxy Tab A7 Lite則如三星手機系列一樣，不僅擁有內建的美肌功能，在視訊時前置鏡頭也有如開了濾鏡一樣，就算使用如沒有特效的Google Meet，也不怕以「真面目」視人。

iPad mini Liquid Retina螢幕看戲讚 Tab A7 Lite配Samsung Kids功能家長最放心

iPad mini（下）與Galaxy Tab A7 Lite同樣支援基本的文書處理、螢幕分工等功能。（石智中攝）

說到平板相信不少人還是會用來看電影、追劇，iPad mini就搭載了Liquid Retina螢幕，在觀看4K、2160p影片時，影片細節都相當細緻之餘，色彩也相當濃厚、光暗也分明，在娛樂上玩遊戲來說也相當流暢；Galaxy Tab A7 Lite就因著其長窄型的設計，因此觀看21:9的影片時更有電影感，而且更具備3.5mm耳機插孔，另外還有特別的Samsung Kids功能，家長可設定管理孩子的使用情況與時間，即能放心讓小孩用平板去學習、玩樂。

結語：

兩台平板雖然同為口袋型設計，但iPad mini主打的A15仿生晶片強大效能，明顯就是主攻創作者的市場，像本次拍攝的攝影師在體驗過後也表示，iPad mini能輕鬆帶出門工作，還能在拍攝時與手機連動作即時預覽，或是用作修圖上的功能，定價1萬4900元起對於創作者來說可是「可入手」的工作工具。

至於三星的Galaxy Tab A7 Lite，效能上其實已能支援一般使用者的需求，不管是遊戲、觀看影片的娛樂需求，或是文書處理、螢幕分工等也能達到，而且還有Samsung Kids的功能，定價更是親民價的5490元，對於僅有一般需求的使用者來說，可是物超所值的選擇。

iPad mini擁有「人物居中」功能，在視訊時不管人走到哪裡，鏡頭都能追蹤得到之餘，更會自動放大，或因應有其他人加入時變廣角功能。（石智中攝）

：iPad mini擁有「人物居中」功能，在視訊時不管人走到哪裡，鏡頭都能追蹤得到之餘，更會自動放大，或因應有其他人加入時變廣角功能。（石智中攝）

Galaxy Tab A7 Lite在視訊時前置鏡頭也有如開了濾鏡一樣，就算使用如沒有特效的Google Meet，也不怕以「真面目」視人。（石智中攝）