崇倫國中在校生於競賽國中組囊括全國冠亞軍、畢業生奪得競賽高中組第一名。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

崇倫國中「數位翻轉創意研究社(OFDL)」國際賽事已6次榮獲世界比賽佳績。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

2021年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽因疫情關係改為線上進行，且調整比賽項目。台中市崇倫國中OFDL團隊今年由黃忠志教練指導，在校生於競賽國中組囊括全國冠亞軍、畢業生奪得競賽高中組第一名，同時因在國際賽事6次榮獲比賽佳績，獲贈足球歷程紀念獎，刷新歷史紀錄，打造雙料冠軍的輝煌戰果。

崇倫國中「數位翻轉創意研究社(OFDL)」在黃忠志教師長期指導經營下，在國際賽事已6次榮獲世界比賽佳績，就算今年比賽項目從原本的足球組變更為競賽組，表現依舊十分亮眼，將在11月份由競賽國中組第1名及競賽高中組第1名代表台灣，與世界各國高手同場競技。

崇倫國中校長賴朝榮表示，崇倫OFDL社團展現的不僅是科技教育的成功深耕，更是品德教育與合作學習的具體展現，在訓練或競賽過程中，選手間的默契培養與磨合，以及解決問題的應變能力，往往都是致勝關鍵，能有如此亮眼表現，都要歸功於黃忠志教師的指導及獲獎選手的辛勤付出。

教育局表示，台中市深耕科技教育多年，崇倫國中擔任12年國教前導學校與生活科技師資培訓中心的重要任務，在科技領域的課程創新與機器人比賽更是市內領頭羊。此次選手的優異表現，正是台中市推動科技教育落實扎根的最佳寫照，能在全國大型比賽中，奪得雙料冠軍，多項優異成績寫下新的紀錄，實至名歸。