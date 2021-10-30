台北市長柯文哲評估新冠肺炎疫情明年1月就會結束，他30日表示，全世界疫苗生產速度相當快，北市1天可接種4萬劑，按照這樣的速度，年底有70％應該可以打到第2劑。

柯文哲今早出席鬧熱關渡節，致詞時提到明年1月疫情大概就會結束，他受訪時指出，台北市按戶籍算接種率是60幾％，以實際人口算是70幾%，有不少人戶籍不在台北而人在台北生活，像是30幾所大專院校學生，戶籍都不在台北但在台北施打疫苗。

柯文哲表示，北市實際活動的人已經超過70％是打完第1劑，第2劑也接近30％，全世界疫苗生產速度相當快，從現在開始大概每周都要打相當多數量，1天標準可以打到4萬，30天打120萬劑、2個月240萬劑，只要疫苗按照這速度接種，到年底70％的市民應該會打到第2劑。

外界好奇是否就不必再編28億買疫苗，柯文哲強調，編28億是要替市民買第3劑，還有一個是口服藥物也將上市，他和衛福部長陳時中討論後，正式函文給衛福部請中央提供明年第3劑疫苗採購計畫與藥物準備狀況，拿到公文再來討論28億怎麼處理。

柯文哲說，過去有民間企業買過疫苗，流程相當清楚，衛福部若可以自己處理，我們也不需要麻煩。