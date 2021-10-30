行政院長蘇貞昌28日拍板2022年1月1日起軍公教調薪4%，引發各界熱議。前藍委孫大千今(30日)在臉書說，這只是再一次的證明，民進黨的眼中只有選票，沒有人民！國民黨當然不反對為軍公教調薪，但是反對的是民進黨自以為用施捨式的調薪，就可以收買軍公教的人心，這才是徹底的踐踏了軍公教的尊嚴。

孫大千質疑，民進黨只有在面臨選舉的時刻，才會又想到軍公教的存在，如果真的這麼在乎軍公教，當時為什麼要狠心大砍軍公教的退休年金呢？為什麼綠營政客在年改過程中還要羞辱污名軍公教呢？

孫大千指出，如果真的這麼在乎軍公教，為什麼要政府中增設一大堆政治任命的職位，扼殺了體制內文官的升遷機會呢？如果真的這麼在乎軍公教，民進黨政府才剛剛拍板定案2022年基本工資調漲5.21%，為什麼軍公教的調薪只有4%呢？這算是一種施捨嗎？

蘇貞昌昨(29日)表示，台灣經濟在全民努力下，創下11年來的新高，成果應該全民共享，因此政府調整勞工基本工資，並調升軍公教的待遇，這是給予努力的一種肯認。蘇強調，透過薪資調整，希望能帶動企業與民間公司都能夠給員工加薪，進一步帶動整個繁榮，「如果國民黨反對就請直接說出來」。