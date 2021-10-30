因應新冠肺炎疫情需要，衛福部健保署今年初開放隔離檢疫、自主健康管理者使用視訊診療，5月進一步擴大開放至門診病人。近期新冠肺炎疫情趨緩，視訊診療的使用人次也有所下降，根據健保署統計，視訊診療的使用人次已從6月的高峰7萬人降至9月的1萬人。健保署已在搜集意見，討論疫後如何留住視訊診療。

健保署副署長蔡淑鈴今出席「全民健保『通訊診療』 政策的經驗與展望」研討會，分享視訊診療、遠距醫療的執行現況及未來方向。新冠肺炎疫情在2020年爆發，帶動了0接觸醫療需求，OECD國家以視訊診療取代面對面看診，而基層診所便在其中扮演重要角色。

蔡淑鈴表示，OECD國家推動視訊診療，有許多阻礙必須克服，包括文化上能不能接受、法律只不支持、保險是否支付、配備是否到位，以及民眾的數位落差、城鄉差距及隱私保護。

美國一項近期出版的研究收錄了2020年初至6月期間，疫情最嚴峻24周的分析，發現當時總門診量大幅下降，而視訊診療取代了很大部分面對面的門診，但各州仍因疫情不同、保險人口、數位落差等因素而有所差距。該研究也發現，民眾延緩疾病治療，將導致疾病嚴重度上升，尤其是慢性病，而這些疾病在疫後導致疾病發生率、死亡率上升。

台灣因山地離島多，人口分散而無法享有就醫平權，健保署為此，在2018年發布「通訊診察治療辦法」，允許山地、離島、偏僻地區民眾透過遠距醫療進行偵察。今年因應新冠肺炎疫情，也開放隔離檢疫、自主健康管理者使用視訊診療，並在5月進一步開放至門診病人，最高峰的使用量為7萬人次／月。

以北榮為例，在5月疫情最嚴峻時開放視訊診療門診，以通話、Line視訊2種方式，允許病情穩定的慢性病患使用。北榮心臟內科主治醫師李慶威表示，為避免民眾被詐騙，以醫院App繳費，兒女若在國外也可協助繳費。試用期間，有近9成民眾準時繳費，而8成以上對北榮的通話、視訊診療非常滿意。

根據健保署統計，視訊診療門診的使用人次已隨疫情趨緩而下降，從6月的7萬降至7月的5萬、8月的3萬，以及9月的1萬。蔡淑鈴表示，未來的疫情無法掌控，而視訊診療仍然會保留，在關鍵時刻都可拿出來用，但是疫情之後要如何留住這項途徑還需要研究，至於偏鄉的遠距醫療則是進行式，今年的預算為1億元，明年將提高。健保署也搜集各界意見，包括未來視訊診療是否延續、是否可推動電子處方簽，以及遠距醫療如何擴大等，若有需要也會修法因應。