淡水區為新北市最大南瓜產區，農業局特別選在以「南瓜雕刻」為象徵的萬聖節前夕舉辦幸福農村成果展，推廣南瓜、頒獎外，另邀請琉球區漁會展示精彩「鬼頭刀殺魚秀」，農業局長李玟表示，為突破疫情限制，農業局、農會攜手推出無人智慧型販賣機、直播合作等方式，另類行銷。

淡水區農會今(30)日於淡水金色水岸廣場辦理幸福農村成果展，新北市農業局長李玟、市議員蔡錦賢出席，由李玟頒發感謝狀給各項績優農民及農村婦女，而現場因應萬聖節到來，布置了各項南瓜造型氣球及南瓜裝飾增添萬聖節氣氛，氣氛熱鬧。

新北市農業局長李玟頒發感謝狀給各項績優農民（戴上容攝）

農業局長李玟表示，淡水區為新北市最大的南瓜產區，今年雖受疫情影響，農會仍衝破突圍帶動南瓜種植面積成長，從原本70、80公頃到現在170公頃，提升農友的收益，種植面積的提升，也代表城市綠覆率的增加，這是對愛護地球很好的一件事情，也讓新北市民有更健康的生活環境。

現場因應萬聖節到來，布置了各項南瓜造型氣球及南瓜裝飾增添萬聖節氣氛，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

淡水區農會總幹事高忠表示，農會今年透過各種另類行銷，透過無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，另類行銷，幸福農村成果展也展售新鮮農產、現場販售南瓜料理及各式南瓜加工商品，讓淡水河岸邊飄出萬聖節南瓜味。

此外，農會也邀請淡水在地農場、青農及琉球區漁會展售農漁特產品，琉球區漁會更於現場展示「鬼頭刀現切表演秀」，讓前來的民眾大飽眼福，漁人碼頭煙火秀的南瓜美味餐車也再次出動，提供民眾打卡拍照，並供應南瓜外帶料理及各式南瓜加工商品，協助淡水在地南瓜推廣行銷。

農業局補充，農業局秉持「先創通路、再開農路」精神，現在正是三芝茭白筍及萬里蟹產季，民眾可透過「美味農業得來速」網站購買農友、農會販售各式農漁產品，希望大家能夠多多捧場。