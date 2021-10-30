義賣活動從今天30日上午9點至下午2點，在北屯區東山路曾朝榮服務處舉辦，活動開跑前就有不少民眾慕名前來。（市議員曾朝榮服務處提供）

為響應慈濟全球共善疫苗採購，市議員曾朝榮、立委莊競程30日共同發起義賣活動，義賣物品包括摺衣、服飾、皮件包包等上千件全新商品，室內外吸引上百人響應，義賣所得約50萬元全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。曾朝榮強調，義賣所得全部捐慈濟全球共善疫苗採購。

曾朝榮指出，這項義賣活動從今天30日上午9點至下午2點，在北屯區東山路他服務處前舉辦，活動開跑前就有不少民眾慕名前來。主辦單位特地準備台灣小吃，室內外吸引上百人參加，現場氣氛熱絡溫馨。民眾說，因這些都是平常都穿到、用到的民生必需品，覺得很ok也可做愛心。

這次義賣物品募集企業捐贈全新商品，包括國家隊上好生醫口罩、精美皮飾、名牌摺衣和大坑帝雉咖啡、碗粿、肉桂捲等手工小吃，摺衣以一折起的價格，每件200元至1千元售出，吸引許多人採購所得約50萬元全數捐出，藉由公益衣物義賣募款，發揮拋磚引玉，共同守護台灣民眾生命健康，讓疫情早日消弭。

莊競程表示，因應2021年5月台灣出現新型冠狀肺炎（COVID-19）本土社區感染，疫情轉趨嚴峻，民眾生活、生計、學習都受到嚴重的影響；慈濟推動全球共善疫苗採購活動，希望讓大家儘速恢復正常生活、回歸平安健康的社會，他非常認同與敬佩，因此與曾朝榮發起義賣所得全部捐慈濟全球共善疫苗採購。

參加義賣活動的上好生醫董事長楊勝得、董事李文烈說，該公司提供口罩義賣感到非常榮幸，希望繼續為地方打拚付出。在地企業、國群皮件企業代表黃琳恩表示，佩服曾朝榮長期做善事熱心地方公益活動特別共襄盛舉，全力響應全球採購疫苗，只要能力所及願盡綿薄之力。